مقتل 15 شخصاً في تدافع طالبي تأشيرات عند القنصلية الباكستانية في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤولان في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم في تدافع بين آلاف الأفغان الذين تجمعوا أمس الثلاثاء خارج القنصلية الباكستانية بعد تزاحم بين طالبي التأشيرات.



وقال مسؤولان إقليميان لرويترز بعد يوم من الحادث المأساوي إن ما يقدر بثلاثة آلاف أفغاني كانوا قد احتشدوا في المنطقة المفتوحة خارج القنصلية انتظارا لتسلم بطاقات لازمة لطلب التأشيرة.

وقال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي إن 11 من بين الضحايا كانوا نساء وإن هناك عددا من كبار السن بين أكثر من 12 مصابا في الحادث.

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وذكر مسؤول في جلال اباد أن "طالبي التأشيرات تزاحموا للحصول على بطاقاتهم من مسؤولي القنصلية... وخرج الحشد عن السيطرة مما أدى إلى تدافع".

ويسافر عشرات الآلاف من الأفغان كل عام إلى باكستان المجاورة من أجل العلاج والتعليم والعمل. ويشترك البلدان في حدود تمتد نحو 2600 كيلومتر.

وتستضيف باكستان حوالي ثلاثة ملايين لاجئ ومهاجر أفغاني فروا من العنف والاضطهاد الديني والفقر في بلدهم الذي مزقته الحرب.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مسؤولي السفارة الباكستانية في كابول.