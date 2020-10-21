شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ: تنظيم حفل استقبال الأعضاء المعينين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام بمجلس الشيوخ، إنه يعكف علي تنظيم حفل استقبال الأعضاء المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستهل الأسبوع المقبل، للاحتفاء بهم علي غرار الحفل الذي تم تنظيمه للأعضاء المنتخبين، وسيكون بحضور إعلامي واسع.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ،علي لقاء عدد من المصورين البرلمانيين بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، في إطار تنظيم عمل الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) خلال المرحلة القادمة .

وأكد المستشار محمود إسماعيل، حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم المحررين والمصورين البرلمانيين خلال انعقاد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مضيفاً : "كلنا نعمل لصالح هذا الوطن، والمواطن المصري يجب أن يشعر بدور الغرفة الثانية للبرلمان ،ولاسيما فى ظل غيابها لفترة خمس سنوات .

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وشدد "إسماعيل "على أنه جارى توفير كافة الاحتياجات التى يحتاجها قطاع الإعلام لتغطية فعاليات المجلس، من خلال تخصيص مساحة للمحررين والمصورين البرلمانيين لتغطية الجلسات البرلمانية داخل القاعة .