بريجيت ماكرون تعزل نفسها إثر مخالطتها مصابًا بكورونا

قررت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزل نفسها لمدة أسبوع، إثر مخالطتها لشخص مصاب بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته "الأناضول".

وذكرت الصحافة الفرنسية الإثنين، أن السيدة الأولى خالطت شخصا في 15 أكتوبر الجاري، وتبين أنه مصاب بكورونا.

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وأوضحت أن بريجيت ماكرون لا تعاني حاليا من أي أعراض، وأنها ستبقى في العزل الذاتي لمدة 7 أيام بناء على توصية السلطات الصحية.