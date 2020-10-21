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بريجيت ماكرون تعزل نفسها إثر مخالطتها مصابًا بكورونا

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قررت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزل نفسها لمدة أسبوع، إثر مخالطتها لشخص مصاب بفيروس ، وفق ما ذكرته "الأناضول".

 

وذكرت الصحافة الفرنسية الإثنين، أن السيدة الأولى خالطت شخصا في 15 أكتوبر الجاري، وتبين أنه مصاب بكورونا.

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وأوضحت أن بريجيت ماكرون لا تعاني حاليا من أي أعراض، وأنها ستبقى في العزل الذاتي لمدة 7 أيام بناء على توصية السلطات الصحية.

 

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