الخرطوم تغلق الجسور وتنشر الجيش بسبب المظاهرات

دعت جهات وتنظيمات سياسية سودانية للخروج، يوم الأربعاء، في مظاهرات احتجاجية تتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر من العام 1964 التي اطاحت الرئيس الأسبق ابراهيم عبود.
و استبقت السلطات السودانية المظاهرات التي تمت الدعوة اليها، في الخرطوم بإجراءات أمنية مشددة، من خلال إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة، وانتشارقوات الجيش فيها، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وفقا لسكاى نيوز.
وتباينت الأهداف من المظاهرات، إذ تطالب تنظيمات سياسية محسوبة على النظام السابق بإسقاط الحكومة، بينما تطالب تنظيمات مهنية وأحزاب سياسيةموالية للحكومة الانتقالية بالخروج من أجل استكمال أهداف الثورة، ودعم الحكومة لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية.
غير أن تيارات محسوبة على لجان المقاومة وهي الأجسام التي قادت الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس المعزول عمر البشير، تطالب باستبعاد الحكومة بشقيها المدني والعسكري، والحاضنة السياسية ممثلة في قوى الحرية والتغيير، وذلك لما اسمته بالفشل في تحقيق أهداف الثورة والتهاون مع بقايا النظام السابق.
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