الأمم المتحدة : تدخل القوى الخارجية في ليبيا غير مقبول

صرحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، بأن تدخل القوى الخارجية في ليبيا غير مقبول ويجب إيقاف ذلك الآن حتى يعودالشعب الليبي إلى الوحدة.
و دعت ستيفاني ويليامز، إلى وقف التدخل الخارجي، مؤكدة أنه "على هذه الدول رفعأياديها عن ليبيا"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأوضحت أن الوقت الحالي يشهد "سباق مع الزمن من أجل التوصل لحل في ليبيا".
وتابعت "لو أردنا التوصل لوقف إطلاق النار يجب إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".
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