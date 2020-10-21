أعلنت السلطات الصحية في روسيا، أن عدد الاختبارات والفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 55.1 مليون اختبار حتى الآن.
وبحسب آخر أرقام وإحصاءات الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، تم إجراء 496 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لروسيا اليوم.
وفي انتظار البدء بعمليات التلقيح الشامل، سجلت روسيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.
وبلغت حصيلة المصابين بالفيروس في روسيا، منذ بدء تفشي الوباء مليون و431635 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في روسيا.. عدد الاختبارات للكشف عن المصابين يتجاوز 55 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.