إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل سريع لصندوق الإنعاش

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال منتدى الحوار "الإيطالي - الإسباني"، الذي استضافته العاصمة روما، "يجب على جميع الدول الأعضاء احترام الالتزام السياسي الموقع في يوليو الماضي".
و طالب كونتي، دول الاتحاد الأوروبي باحترام التزاماتها بشأن صندوق الإنعاش الأوروبي، الذي يتعين على البرلمانات إقراره لتفعيله في أقصر وقت ممكن، قائلا:"لقد حان الوقت لتفعيل صندوق التعافي وإطلاقه في أقرب وقت ممكن"، وفقا لروسيا اليوم.
وتابع قائلا: "نحن قادة الدول الـ 27 لدينا التزام أخلاقي تجاه عشرات الآلاف من ضحايا كوفيد-19.. كما أن التأخير لن تغفره لنا الأجيال
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن برامج الاتحاد الأوروبي التي سيمولها الصندوق يجب أن تبدأ في الأول من يناير 2021 دون تأخير، مشددا على ضرورة أن يكونوا أكثر تصميما واتحادا أمام عودة جائحة كورونا للانتشار مجددا في القارة الأوروبية.
وتنتظر إيطاليا الحصول على 209 مليارات يورو من صندوق الإنعاش، 82 مليار منها على شكل منح و127 مليار كقروض.
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