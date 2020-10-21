قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن "اللجنة الليبية العسكرية (5+5) اتفقت في جنيف على ضرورة الربط بين شرق وغرب البلاد بما في ذلك الخدمات البترولية لاستعادة صناعة النفط".
و أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن "توصل طرفي الصراع في ليبيا إلى سلسلة اتفاقات مهمة، منها فتح مسارات برية وجوية"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
كما اتفق "طرفي الصراع في ليبيا على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنبأي تصعيد عسكري"، بالإضافة إلى "اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت البترولية لضمان استمرار تدفق النفط".
وأضافت المبعوثة الأممية أن "استقالة السراج يجب أن تساعد على إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة والاتجاه إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا"، داعية إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا.
وانطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأممالمتحدة في جنيف، والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، وسط آمال تحدو الأمم المتحدة في توصل الوفدين إلى حلحلة المسائل العالقة، تمهيدا للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى سلسلة اتفاقات مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.