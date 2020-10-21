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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 158 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة والان مع التفاصيل
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء ارتفع إلى 105705 من بينهم 6142 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 99 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98413 حالة.
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