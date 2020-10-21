المغرب يسجل 3254 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

كشفت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 3254 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 179003 حالة في المغرب.



ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2905525 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.

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وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 51 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3027 حالة.

وتم التأكد من 2417 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 148838.