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المكسيك تسجل 555 وفاة جديدة بكورونا و5788 إصابة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 21 أكتوبر 2020

قالت وزارة الصحة في المكسيك أمس الثلاثاء إنها سجلت 5788 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس و555 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 860714 إصابة و86893 وفاة.

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وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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