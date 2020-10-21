الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 19 إصابة في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

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وذكرت اللجنة أيضا أنها رصدت 15 حالة إصابة جديدة من دون أعراض، وذلك مقارنة مع 24 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85715 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.