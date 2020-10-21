شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى في انفجار جنوب باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في الطابق الأول بمجمع سكني مكون من أربعة طوابق في حي جولشان إقبال وسط مدينة كراتشي، وسُمع دويه في مناطق عدة بالمدينة.
وطوقت قوات الأمن وفرق الإغاثة المنطقة ونُقل المصابون إلى المستشفى، حالة سبعة منهم حرجة.
وأضاف مسؤولون في مجال الإغاثة أن طابقين من المبنى تضررا بشدة ويُخشى من زيادة عدد الضحايا، حيث تجري عملية رفع الأنقاض.
ورجحت الشرطة أن يكون الانفجار قد نجم عن اسطوانة للغاز، غير أنها أشارت إلى أن عملية التحقيق ما زالت مستمرة لمعرفة أسباب الحادثة.
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