شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى الهند تقفز إلى 7.65 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 54044 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 7.65 مليون.

والهند ثاني أكبر دولة سكانا في العالم لديها ثاني أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنها رصدت 717 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 115914.

وتراجعت الإصابات في الهند بعد ذروة سبتمبر لكن خبراء حذروا من أنها قد تعاود الارتفاع مع اقتراب موسم احتفالات هندوسية وعطلات.