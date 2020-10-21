قمة قبرصية مصرية يونانية.. رسالة لأردوغان في المتوسط

تستضيف قبرص، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية على مستوى القادة تجمع إلى جانبها كلا من مصر واليونان في إطار آلية التعاون التي تربط الدول الثلاث.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في تلك القمة في جولتها الثامنة.

وقالت إن القمة "تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط".

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وتهدف القمة -بحسب الرئاسة المصرية- إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين "والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية".

كما يعقد الرئيس المصري لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه شرق المتوسط توترا أشعلته تركيا بعد إصرارها على الاستمرار في استفزازاتها بالتنقيب عن الغاز بالمنطقة وانتهاك سيادة اليونان وقبرص والتعدي على ثرواتهم.