شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 158 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



Advertisements

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء ارتفع إلى 105705 من بينهم 6142 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 99 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98413 حالة.