شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 555 وفاة جديدة بكورونا و5788 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في المكسيك أمس الثلاثاء إنها سجلت 5788 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و555 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 860714 إصابة و86893 وفاة.



وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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