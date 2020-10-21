شكرا لقرائتكم خبر عن 13 عضوًا بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ولكن ما هو تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ نجيب على ذلك في ضوء المادة (6) من مشروع القانون الذي يفيد بأن يكون للصندوق مجلس إدارة يٌشكل برئاسة وزير الصحة والسكان أو من ينيبه وعضوية كل من:
1- أحد قيادات وزارة الصحة المسئول عن تقديم الخدمات العلاجية.
2- ممثل لقطاع الدواء بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة.
3- ممثل للأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة.
4- المستشار القانوني لوزير الصحة، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية.
5- ممثل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي يرشحه وزير الصحة بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية.
6- مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
7- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.
8- ممثل لكل من وزارة (الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، المالية) يرشحه الوزير المختص.
9- ممثل للجنة متابعة قوائم انتظار المرضى يرشحه وزير الصحة والسكان.
10- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
11- المدير التنفيذي للصندوق.
12- ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة عدا المدير التنفيذي أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور بعض جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 عضوًا بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.