13 عضوًا بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة.

ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ولكن ما هو تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ نجيب على ذلك في ضوء المادة (6) من مشروع القانون الذي يفيد بأن يكون للصندوق مجلس إدارة يٌشكل برئاسة وزير الصحة والسكان أو من ينيبه وعضوية كل من: