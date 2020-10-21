أمن مشترك
ناقش الوكلاء خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.
وقدم الوكلاء والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفي وفاة اللواء محمد راشد بو حمود، الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، رحمهما الله.
متابعة القرارات
عقد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعهم الـ 17، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وناقش الاجتماع التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لرؤساء الدواوين، وموضوع الرقابة الشاملة المشتركة، ومقترح «نشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة».
كانت هذه تفاصيل خبر الإعداد لاجتماع وزراء داخلية دول التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.