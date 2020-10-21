الإعداد لاجتماع وزراء داخلية دول التعاون

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعهم التحضيري للاجتماع السابع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.

أمن مشترك

ناقش الوكلاء خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.

وقدم الوكلاء والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفي وفاة اللواء محمد راشد بو حمود، الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، رحمهما الله.

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متابعة القرارات

عقد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعهم الـ 17، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لرؤساء الدواوين، وموضوع الرقابة الشاملة المشتركة، ومقترح «نشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة».