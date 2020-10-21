مكافحة للضنك بعدن وخدمات علاجية لمرضى حجة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.

وتهدف الحملة القضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما، كما سيتزامن مع ذلك مبادرة توعوية صحية يتم خلالها بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.

رش ضبابي

يذكر أن المركز أطلق مشروع حملة مكافحة الملاريا بمحافظة عدن وتستمر لمدة 18 شهرًا في عموم مديريات المحافظة تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك حرصًا منه بالقطاع الصحي ومكافحة الأمراض.

وتكمن أهمية الحملة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة مع دخول فصل الشتاء من خلال تكثيف عمليات الرش الضبابي في كل المديريات المستهدفة.

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إحالة طبية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2020 في قسم الطوارئ 13 مستفيدا، وعيادة الباطنية 197 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 200 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 218 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 93 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.