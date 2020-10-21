إرجاء محاكمة البشير للمرة الثامنة

أرجأت محكمة سودانية محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين في قضية انقلاب عام 1989 للاستيلاء على السلطة، إلى الثالث من نوفمبر.

وقال رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم في نهاية الجلسة التي بثّها التلفزيون الرسمي «الجلسة القادمة نستكمل الاستماع إلى ممثلي الدفاع للرد على خطبة الاتهام (..) تؤجل القضية لجلسة 3 نوفمبر».

وعقدت الجلسة في قاعة محاكمة جديدة أكبر من حيث المساحة لتجنب الإصابة بوباء كوفيد - 19.

دعم الجبهة

حصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهر.

وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

عدد التأجيلات التي لاحقت محاكمة البشير:

31 - 07 -2019

تأجيل محاكمة البشير بسبب «الظروف»

السبب: حالته النفسية عقب وفاة والدته والظروف الأمنية في البلاد

أعلن القضاء السوادني تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية في البلاد.

19 - 08 - 2019

تأجيل محاكمة البشير في قضية «الثراء الحرام»

قضت محكمة سودانية في الخرطوم بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.

24 - 08 - 2019

جلسة ثانية من محاكمة البشير.. و«تأجيل جديد»

السبب: سماع أقوال باقي الشهود في التهم الموجهة إليه.

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انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتقرر تأجيل محاكمتة إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه.

21 - 07 - 2020

تأجيل محاكمة البشير في قضية «انقلاب 1989»

قرر القضاء السوداني تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 أغسطس المقبل.

وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وقد جلس إلى جانبه قاضيان آخران: «هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وسنقف على مسافة واحدة من الجميع».

25 - 08- 2020

إرجاء محاكمة البشير عن انقلاب 1989 إلى أول سبتمبر

السبب: مناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع

أرجأت محكمة سودانية، يوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى الأول من سبتمبر.

ونقلت «فرانس برس» عن القاضي الذي ترأس المحكمة خلال جلسة المحاكمة «تم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء 1 سبتمبر لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع».

15 - 09 - 2020

تأجيل محاكمة البشير في قضية الانقلاب.. وتغيير موقعها

السبب: استكمال الإجراءات

أرجأت محكمة سودانية، محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى 22 سبتمبر، لاستكمال الإجراءات.

22 - 09 - 2020

إرجاء محاكمة البشير عن انقلاب 1989 إلى هذا الموعد

أرجأت محكمة سودانية، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى السادس من أكتوبر.