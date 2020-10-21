فريق البجيدي النيابي يتضامن مع الأزمي: تعرض للتشهير واجتزاء كلامه ومواقفنا ثابثة من تصفية التقاعد

عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إدانته لما أسماه “الحملة التشهيرية” التي تعرض لها عضو الفريق، ادريس الادريسي الأزمي، على إثر كلمته أثناء تقديمه لمقترح الفريق المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وفي بلاغ صادر عنه، أكد مكتب الفريق النيابي للبيجيدي، “تشبثه بموقفه المبدئي القاضي بوضع حد لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب الذي كان سباقا للمطالبة بتصفيته، ويحيي انخراط جميع مكونات المجلس في هذا الورش حتى يجد طريقه للتنزيل وطي هذا الملف نهائيا” يقول البلاغ.

وأكد الفريق، أن الأزمي، تعرض لحملة تم فيها “اجتزاء مقطع من مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتوضيح الموقف المبدئي لفريق العدالة والتنمية المتعلق بموضوع تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب والذي يعود ليناير 2018”.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الحملة لن تثني الفريق بكل أعضائه عن مواصلة أداء واجبهم التمثيلي الوطني، في التنبيه لكل الاختلالات والانحرافات التي من شأنها أن تقوض أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، منبها في الوقت ذاته، إلى أن التعبيرات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجادة والمستقلة، التي تدخل في إطار حرية التعبير المكفولة لجميع المغاربة دستوريا، “لا يمكن إلا أن تكون دعما للعمل السياسي النبيل الذي تؤدي فيه الأحزاب السياسية المستقلة أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتمثيلهم” يقول البلاغ؛

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