- 1/3
- 2/3
- 3/3
لفظت أمواج شاطئ “مرقالة” اليوم الثلاثاء بطنجة، 3 رزم من الحشيش، ما خلف حالة استنفار لدى السلطات على طول الشريط الساحلي للمدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل” اليوم24″ فإن حرس الحدود التابعة لعناصر القوات المساعدة، عاينت رزم الحشيش تطفو فوق الماء في اتجاه الشاطئ المذكور، قبل أن تنسق ميدانيا مع مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة..شاطئ مرقالة يلفظ 3 رزم من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.