طنجة..شاطئ مرقالة يلفظ 3 رزم من الحشيش

لفظت أمواج شاطئ “مرقالة” اليوم الثلاثاء بطنجة، 3 رزم من الحشيش، ما خلف حالة استنفار لدى السلطات على طول الشريط الساحلي للمدينة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل” اليوم24″ فإن حرس الحدود التابعة لعناصر القوات المساعدة، عاينت رزم الحشيش تطفو فوق الماء في اتجاه الشاطئ المذكور، قبل أن تنسق ميدانيا مع مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.