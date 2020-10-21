أرمينيا تعلن إسقاط عدة طائرات تركية مسيرة

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

أعلنت أرمينيا، الثلاثاء، إسقاط عدة طائرات تركية مسيرة في إقليم ناغورني قره باغ.



وفي السياق ذاته، حث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان المجتمع الدولي على أن يحذو حذو كندا ويعلق تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى تركيا.

واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول، اشتباكات مسلحة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

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وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بوساطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.

وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 119 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتشرين في قره باغ، على الأقل منذ بداية المواجهات الأخيرة.

وتمد تركيا بحسب تقارير دولية أذربيجان بطائرات "بايراكتار "TB2 المسيرة، وبحسب خبراء فإن غالبية الأشرطة التي يوزعها وينشرها الجيش الآذري لعمليات القصف في إقليم ناغورني قره باغ، تم تصويرها بواسطة هذا النوع من الطائرات.