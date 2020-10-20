أمكراز: تدخلنا للمساهمة في تفادي 1212 إضرابا عن العمل بين يناير وشتنبر 2020

كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الوزارة ساهمت في تفادي 1218 إضرابا ب774 مؤسسة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020.

وأوضح أمكراز في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “إشكالية المأجورين المطرودين” تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن الوزارة ساهمت ، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 ، في تفادي ما مجموعه 1218 إضرابا ب774 مؤسسة، همت نحو 89 ألف و797 أجيرا.

وأشار إلى أنه تم تتبع ما مجموعه 85 إضرابا ب68 مؤسسة، حيث بلغ عدد المضربين بها 5293 أجيرا من أصل 10 آلاف و300 أجيرا، أدت إلى ضياع 49 ألف و900 يوم عمل، أي بنسبة مشاركة تعادل 51.38 بالمائة.

وأكد المسؤول الحكومي أنه تمت إحالة 165 نزاعا على اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، فيما تم عرض 18 منها على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة خلال سنة 2019، مضيفا أن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عرفت إحالة 90 نزاعا منها على اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، مقابل 13 من هذه النزاعات على اللجنة الوطنية المذكورة.