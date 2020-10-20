زوبعة الانتخابات.. نواب البيجيدي يرفضون رفع عدد المقاعد البرلمانية

أكد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضه لمقترح إحداث 30 مقعدا برلمانيا جديدا خلال الولاية المقبلة للمجلس، مشددا في الوقت ذاته على رفضه لتعديل طريقة احتساب القاسم الإنتخابي.
وشدد الفريق في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي، على أنه مستعد بشكل دائم للإسهام في التحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، “بما يحقق التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية بالمغرب” يقول البلاغ.
وأكد الفريق رفضه المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذا الأمر سيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية في المغرب.
كما جدد الفريق، رفضه لمقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مع دعوته إلى العمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا على ضرورة العمل على تمكين مغاربة العالم من تمثيلية مشرفة داخل البرلمان.
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