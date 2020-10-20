السودان يتوقع رفعه من قائمة الإرهاب في هذا اليوم

الخليج 365الأربعاء 2020/10/21 12:32 ص بتوقيت أبوظبي
قالت وزيرة المالية السودانية المكلّفة، هبة محمد علي، إنه من المتوقع أن يتم رفع اسم بلادها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب رسميًا يوم 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضافت وزيرة المالية السودانية، أن بلادها تعمل على برنامج مع صندوق النقد الدولي لإعفاء السودان من 80 إلى 90% من ديونه.
وأكدت أن الحكومة تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة مرتكبي جرائم دارفور.
وكان ترامب أكد، الإثنين، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.
ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية، بسبب علاقة النظام السابق بمنظمات إرهابية مثل القاعدة التي أقام زعيمها السابق أسامة بن لادن في البلاد بين 1992 و1996.
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