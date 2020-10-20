ترامب "الملياردير" يعد دولاراته "مرارا" قبل التبرع

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/10/20 11:21 م بتوقيت أبوظبي
أثارت صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتبرع بمبلغ زهيد أثناء زيارته للكنيسة الدولية في مدينة لاس فيجاس، ردود أفعال متباينة.
ورصدت الكاميرات "الملياردير" ترامب وهو يخرج أموالا نقدية من جيب بنطاله، ثم يقوم بعدها مرارا للتأكد من المبلغ الذي سيتبرع به عندما يمر صندوق جمع التبرعات، بحسب صور نشرتها رويترز اليوم الثلاثاء.
وحضر ترامب القداس الداخلي، الأحد الماضي، مع كبير مساعديه هوب هيكس، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، ورئيس الأركان دان سكافينو، قبل تجمع "كارسون سيتي" في ولاية نيفادا.
وكان معظم الحاضرين في الكنيسة يرتدون أقنعة طبية، إلا ترامب الذي شفيّ مؤخراً من إصابته بفيروس كورونا.
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