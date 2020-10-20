شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شعرة الهارب "معتز مطر" شذوذ فكرى وجنسى.. محامى شهير يكشف حضوره حفلات شواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الإرهابى الهارب معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا، لم يُصاب بالشذوذ الفكرى فقط فقد امتد الأمر معه إلى الشذوذ الجنسى لتكتمل سلسلة الفضائح لمذيعي قنوات الإخوان الهاربين خارج مصر، والذين باعوا شرفهم نظير خيانة الوطن.

وكشف محامى مصري شهير كان أحد المقربين من دوائر وتحركات معتز مطر نفسه قبل عملية الهروب إلى تركيا، تورط معتز مطر مع أسماء أخرى هاربين إلى تركيا، حيث كانوا ضمن أفراد يحضرون حفلات للجنس الجماعي في مصر، مؤكدا أنه لديه من المستندات والوثائق ما يثبت ذلك، وأن معتز مطر نفسه لا يستطيع إنكار هذه التجمعات.

وأكد المحامي، الذى فضل عدم ذكر اسمه حاليا، أنه على استعداد تام للقسم المغلظ أن هذا حدث حرفيا، قائلا: "معتز مطر كان واحد من ضمن مجموعة بتحضر حفلات جنس جماعية في مصر، ومعتز بالذات له عندي مستندات لقضية كان متهم فيها بممارسة الشذوذ، وهي قضية أداب وموجود تفاصيلها كاملة".