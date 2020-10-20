شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شعرة معتز مطر بهلوان الإخوان.. دمه كله كذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضوع وذل وهوان وخيانة للوطن، هكذا يعيش الخائن معتز مطر تحت مظلة المخابرات التركية التي تدير قناة الشرق الإخوانية المملوكة للهارب أيمن نور، لخدمة أهداف سيده رجب طيب أردوغان، من خلال حجم المديح الفج للنظام التركى لأكثر من نصف ساعة يوميا على الهواء، وذلك دون المساس أو التعرض لأي من جرائم أردوغان.

وعندما تفحص شخصية الهارب معتز مطر تجد أن المخ كله غدر وخيانة ودولارات قطر، والعين الخراب والدمار، والأذن تحب النميمة والشائعات، والفم عديم التربية والأخلاق، واليدين القذارة والشحاتة من تميم، والدم كذب وغش وخداع، والقدمين السعي لإرضاء أردوغان.





ويعد الخائن معتز مطر، مقدم البرامج على قناة الشرق الإخوانية، أحد أهم المحرضين في قنوات الجماعة الإرهابية، الذين باعوا أنفسهم ووطنهم من أجل الدولارات، ويطلقون سهامهم المسمومة على مصر، بشكل يومي، تنفيذا لتعليمات المخابرات التركية ونظام أردوغان، ولكل من يدفع الأموال لتمويل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

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