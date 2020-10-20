شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: الإعلام الوطنى أدى دورا مؤثرا فى التوعية بكورونا والتصدى للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية الدور الذى بذله الإعلام الوطنى المصرى في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وتوعيته للمواطنين بأهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة والمحددة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية والحماية من الإصابة بالفيروس، ولمنع انتشار العدوى بين المواطنين، وهو ما كان له دور مهم ومؤثر في توعية المواطنين وتنويرهم بشأن كيفية حماية أنفسهم والآخرين من العدوى، وكيفية التعامل في حالة مخالطة مصاب بالفيروس، مما ساهم في مواجهة جائحة كورونا وإنجاح جهود الدولة في التعامل مع الأزمة والحد من خطورتها.

وأشار بعض أعضاء مجلس النواب إلى الدور المهم والمؤثر الذى لعبه الإعلام الوطنى في التصدي للشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية وقنواتها الكاذبة بشأن انتشار فيروس كورونا في مصر، وإحباط محاولاتهم لإثارة الفزع والرعب في نفوس المواطنين، فكان الإعلام المصرى متواجدا وبقوة يرد على كل الشائعات بالحقائق والأدلة التي تثبت عدم صحة هذه الأكاذيب.

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وقال النائب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه في بداية أزمة فيروس كورونا وظهور أول حالة في مصر خلال شهر فبراير الماضى، أوصت اللجنة بضرورة أن يكون للإعلام دور قوى في توعية المواطنين، وكان الإعلام الوطنى المصرى على قدر وحجم المسئولية وأدى دوره على أكمل وجه في التوعية بخطورة فيروس كورونا وضرورة التزام كل مواطن بإجراءات الوقاية لحماية نفسه وأسرته والآخرين، ومازال الإعلام يقوم بدوره في التوعية حتى الآن، في ظل انخفاض وتراجع معدل الإصابات خلال الشهور الأخيرة بشكل كبير جدا والسعى إلى أن تقضى مصر على الفيروس والوصول إلى عدد (صفر إصابات)، والإعلام كان له دورا مؤثرا ومهما في تشجيع المواطنين على الالتزام.

فيما، قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا من الأزمات الصعبة جدا على كل المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وكان لها تأثير سلبى على كل القطاعات، ولكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة أزمة كورونا والتعامل معها جيدا، وكل مؤسسات الدولة بلا استثناء أدت دورا هاما ومؤثرا في التصدي لهذه الجائحة وتحجيم خطورتها وتأثيراتها السلبية، ومن ضمنها الإعلام بكل أشكاله سواء في الصحف أو التليفزيون والقنوات الفضائية والإذاعة.

من جانبه، قال النائب محمود أبو الخير، إن الإعلام المصرى كان له دورا مهما ومؤثرا في التصدي للشائعات والاكاذيب التي أطلقتها قناة الجزيرة القطرية الكاذبة التي تحرض ضد الدولة المصرية، والشائعات والأكاذيب التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر قنواتها الكاذبة التي تبث من تركيا وقطر وعبر مواقعها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.