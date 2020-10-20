شكرا لقرائتكم خبر عن الهارب محمد ناصر فلحوص الإرهاب.. نموذج تفصيلى للخائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الهارب محمد ناصر، أحد مقدمي البرامج على شاشة مكلمين التركية الناطقة باللغة العربية، والذى يخرج عبر الشاشة الإخوانية ويزعم أنه فيلسوف في كل القضايا والملفات، ويستمر في تحريضه ضد الدولة المصرية من أجل تنفيذ المخططات التركية وخدمة التنظيم الإرهابي ضد الوطن والشعب المصرى.

ولفحص شخصية المذيع الإخواني الهارب، تجد أن المخ خيانة، والفم سموم ، والقلب حقد وكراهية ، والعين بجحة ، والأذن وساوس الشيطان، واليدين البحث عن الأكاذيب ، والقدمين السعي للتخريب.





دائما ما يظهر الفلحوص محمد ناصر، إعلام الإخوان، بشكل مستمر عبر قنوات الإخوان ليمارس الكذب والتضليل ضد الدولة المصرية من أبواق تركيا الإخوانية، ولا تقتصر قائمة الضيوف الإخوانية على المحرضين فقط ضد الأوطان العربية، بل تعتمد أيضا على الفاشلون الذين يتم استغلالهم لترويج الأكاذيب والشائعات، أبرز تلك الفضائح كانت منذ ما يقرب من عام، عندما استضافا كل من الإخوانيين معتز مطر ومحمد ناصر شخص يدعى أكرم بقطر ويعرفونه لمتابعيهم على أنه "أستاذ دكتور" ومصرى مقيم فى أمريكا.

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