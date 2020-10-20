بشير عبد الفتاح: الأزمة الاقتصادية بتركيا وصلت لمعدلات قياسية لم تشهدها من قبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الاقتصادية فى تركيا وصلت لمعدلات قياسية لم يشهدها المجتمع التركى من قبل والتى أدت لغضب الأتراك، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحزاب المعارضة التركية تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما ينزعج منه أردوغان ويرفضه.

ولفت الدكتور بشير عبد الفتاح، إلى أن الضغط الشعبى فى تركيا غير كاف لإجراء انتخابات برلمانية رئاسية ما لم يفقد الأغلبية فى البرلمان.

وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أردوغان أقحم بلاده فى 5 حروب خارجية دون أى جدوى فى الوقت الذى لا يحتمل اقتصاده. وأكد أن هناك عقوبات أمريكية محتملة على تركيا للمرة الرابعة بسبب منظومة إس 400 .