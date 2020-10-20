بالصور.. إطلاق أول أتوبيس كهربائي صديق للبيئة يعمل بمنطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طرحت شركة أوراسكوم بيراميدز، مساء الثلاثاء، أول أتوبيس كهربائي صديق للبيئة، في منطقة الأهرامات الأثرية، ضمن مشروع تطوير المنطقة.

ولاقى الظهور الأول للأتوبيس ترحيبا كبيرا بين حضور المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الثلاثاء تحت سفح الأهرامات، للإعلان عن افتتاح أول مطعم مفتوح تحت سفح الأهرامات، pyramids 9 loung، ضمن برنامج تطوير هضبة الأهرامات التي تعمل عليه شركة أوراسكوم بيراميدز.

وعقد المؤتمر بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، المهندس أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يستعرض مشروع تطوير منطقة الأهرامات ويوضح الركائز الأساسية للمشروع، والمراحل التي قطعها تطوير هضبة الأهرامات.

Advertisements

يشار إلى أن مطعم 9 pyramids lounge، أقيم وفق

طراز فريد ومبتكر، ضمن مشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هضبة الأهرامات، بدون أي بناء أو إنشاءات ليتيح الاستمتاع برؤية الأهرامات الثلاثة عن قرب، ودون أي حواجز تعيق رؤيتهم.

وتستكمل شركة أوراسكوم بيراميدز، تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات، ورفع كفاءتها؛ وتوفير وسائل انتقال داخل منطقة الأهرامات تعمل بالكهرباء، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها.

ويشمل مشروع التطوير نقل البوابة الرئيسية من نهاية شارع الهرم، إلى طريق الفيوم، مع إنشاء مبانٍ جديدة لخدمة الزوار والسائحين، وقاعات عرض سينمائية لعرض الأفلام الوثائقية التاريخية، ومبنى لكبار الزوار مستوحى من التصميم الفرعوني.