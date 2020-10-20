جامعة حلوان: مكتب العلاقات الدولية يعقد ندوة للتعريف بالمنح المقدمة للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد مكتب العلاقات الدولية، بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، ويبينار علمي أونلاين Online Webinar مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الدراسات العليا والباحثين بجامعة حلوان، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني British Council، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتضمن الويبينار، الذي عُقِدَ من خلال تطبيق زووم Zoom Application، التعريف بالمنح المقدمة خلال العام الدراسي 2020/2021، في إطار برنامج تشيفننج Chevening Scholarships الممول من حكومة المملكة المتحدة، لدراسة درجة الماجستير، لمدة عام واحد، في إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة.

قدمت الندوة، الدكتورة نيفين شرف، مدير برنامج تشيفيننج بالمجلس البريطاني بمصر، حيث عرفت ببرنامج Chevening وكيفية التقدم له، والتغلب على صعوبات التقدم، وأوضحت مميزات البرنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالحضور، وتوضيح شروط التقدم للمنحة.

واختتمت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، الويبينار، بتوجيه الشكر، للحضور والممثلين لكليات جامعة حلوان، على مشاركتهم الفعالة، وتشجيعهم على التقدم للمنحة المقدمة من المركز الثقافي البريطاني؛ مؤكدةً توفير الدعم الفني للتقدم، من خلال مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان.