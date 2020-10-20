الجمهوريون يحددون الاثنين المقبل للتصويت النهائي على تعيين قاضية المحكمة العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن المجلس سيجري تصويتا يوم الاثنين المقبل لتأكيد تعيين إيمي كوني باريت لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية.

ويشير إعلان اليوم الثلاثاء من جانب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى أن الحزب يعتقد أن لديه ما يكفي من الأصوات لتأكيد تعيين باريت قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ورشح الرئيس دونالد ترامب باريت، وهي قاضية محافظة، لتحل محل القاضية السابقة روث بادر جينسبورج، أيقونة الليبرالية التي توفيت الشهر الماضي.

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وانتقد الديمقراطيون الخطوة واتهموا الجمهوريين بالإسراع في العملية.

وإذا تم تأكيد تعيين باريت، ستكون هناك أغلبية ستة إلى ثلاثة في المحكمة العليا في البلاد للقضاة المعينين من جانب الجمهوريين. وزعم الديمقراطيون أن باريت قد توقف حماية الرعاية الصحية وتؤيد بشكل عام المواقف المحافظة بشأن قضايا مثل الإجهاض والسيطرة على السلاح.

ومن المقرر أن تجري اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تصويتا على باريت يوم الخميس وترسل ترشيحها إلى جميع الأعضاء المئة لاتخاذ القرار النهائي.