رئيس الحكومة العراقية يصل إلى لندن ضمن جولته الأوروبية

أعلن بيان حكومي مقتضب، عن وصول رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جولته الأوربية

الرسمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقبل لندن زار الكاظمي العاصمتين باريس وبرلين

والتقى هناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وزيارته إلى لندن هي المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوربية التي تشمل العواصم الفرنسية والألمانية والبريطانية.