1894 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

سجلت تركيا، اليوم، الثلاثاء، 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان لوزارة الصحة، اليوم ، أن إجمالي عددالإصابات بكورونا في تركيا وصل إلى 351 ألفا و413 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 9445 حالة.
كما أكدت وزارة الصحة شفاء 1512 مريضا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين
ويأتي ذلك بعد تسجيل 1958 إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين، ما أصبح أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 7 مايو الماضي.
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد تحدث في وقت سابق عن بلوغ تركيا "الذروة الثانية" لانتشار الفيروس.
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