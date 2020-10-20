سوريا: ارتفاع سعر البنزين المدعوم بنسبة 100%

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا برفع سعر لتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 450 ليرة وغير المدعوم إلى 650 ليرة وذلك ارتفاعا من 250 ليرة و450 ليرة على التوالي، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وفي مبررات القرار قالت الوزارة إنه يأتي "بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها". التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها". Advertisements وطلب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الثلاثاء من أصحاب المحطات "الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة". المحطات "الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة". وكانت الحكومة أصدرت مساء أمس قرارا قضى برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري غير المدعوم بنحو مئة في المئة، (من 296 إلى 650 ليرة)، كما رفعت سعر البنزين "الأوكتان 95" غير المدعوم من 850 ليرة إلى 1050 ليرة.

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