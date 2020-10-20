اخبار العالم

مستشار النمسا يرحب باستثمارات مايكروسوفت الجديدة في بلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، بقرار مجموعة "مايكروسفت" الأمريكية للتكنولوجيا استثمار مليار يورو في النمسا، لإنشاء أول مركز بيانات عملاق جديد خلال السنوات الأربع القادمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء حضره مستشار النمسا ووزيرة الاقتصاد مارجريت

شرامبوك ودوروثي ريتز رئيس شركة مايكروسوفت في النمسا.

وذكر المستشار النمساوي أن النمسا ستكون واحدة من أهم مراكز البيانات في المستقبل، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يصل إلى

29 ألف فرصة عمل ويحقق عائدات تصل إلى ملياري يورو.

 

وقال كورتس إن "هدفنا المعلن هو أن نكون أحد أفضل البلدان في أوروبا في مجال الرقمنة؛ لأننا نعلم أن اقتصادنا وصناعتنا لا يمكن أن يظلوا قادرين على المنافسة إلا إذا كنا في وضع جيد بشكل خاص في هذا المجال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار النمسا يرحب باستثمارات مايكروسوفت الجديدة في بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا