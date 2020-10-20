مستشار النمسا يرحب باستثمارات مايكروسوفت الجديدة في بلاده

رحب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، بقرار مجموعة "مايكروسفت" الأمريكية للتكنولوجيا استثمار مليار يورو في النمسا، لإنشاء أول مركز بيانات عملاق جديد خلال السنوات الأربع القادمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء حضره مستشار النمسا ووزيرة الاقتصاد مارجريت

شرامبوك ودوروثي ريتز رئيس شركة مايكروسوفت في النمسا.

وذكر المستشار النمساوي أن النمسا ستكون واحدة من أهم مراكز البيانات في المستقبل، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يصل إلى

29 ألف فرصة عمل ويحقق عائدات تصل إلى ملياري يورو.

وقال كورتس إن "هدفنا المعلن هو أن نكون أحد أفضل البلدان في أوروبا في مجال الرقمنة؛ لأننا نعلم أن اقتصادنا وصناعتنا لا يمكن أن يظلوا قادرين على المنافسة إلا إذا كنا في وضع جيد بشكل خاص في هذا المجال".