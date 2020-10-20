الشرطة المغربية: إحباط عملية دولية لتهريب المخدرات

نجحت الشرطة المغربية، اليوم، الثلاثاء، في مدينة كلميم ، من إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن "إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، بمنطقةأسرير، التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة كلميم، أسفرت عن حجز شحنة من المخدرات مكونة من 57 رزمة من مخدر الشيرا، وأسلحة وهواتف نقالة".
وأضافت: "تم ضبط الكمية من المخدرات مدفونة بمنطقة صحراويةبالقرب من خيمة غير مأهولة، موردة أن الأبحاث والتحريات الميدانية متواصلة لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "القضية تندرج في إطار الجهود المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية، وتحديدا الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
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