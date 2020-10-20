الصحة العالمية: أكثر من 2 مليون إصابة جديدة بكورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس أسبوعي، وفقًا لموقع روسيااليوم.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي أصدرته اليوم: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفياتالجديدة مستقرة نسبيا".
وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 أكتوبر، حسب التقارير المتوفرة، 40 مليون حالة، بينها 1.1 مليون وفاة.
وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.
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