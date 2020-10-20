اخبار العالم

الصحة العالمية: أكثر من 2 مليون إصابة جديدة بكورونا في العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بفيروس في العالم خلال الأسبوع الماضي ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس أسبوعي، وفقًا لموقع روسيا

اليوم.

 

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي أصدرته اليوم: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات

الجديدة مستقرة نسبيا".

 

Advertisements

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 أكتوبر، حسب التقارير المتوفرة، 40 مليون حالة، بينها 1.1 مليون وفاة.

 

وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: أكثر من 2 مليون إصابة جديدة بكورونا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا