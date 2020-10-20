إصابة 667 شابا بفيروس كورونا فى اليونان

سجلت اليونان، اليوم، الثلاثاء، إصابة 667 شاب بفيروس كورونا، إلى جانب ثماني وفيات، مشيرة الى أن الحصيلة الإجمالية في اليونان لإصابات كوفيد-19 منذ بدء تفشي الجائحة

بلغت 26469 إصابة، و528 وفاة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال خبير الأوبئة جيكاس ماجيوركينيس "الجائحة تظهر إشارات واضحة أنها

تنتشر بشكل مطرد"، مبينا أن "المراحل العمرية ما بين 18 عاما و39 عاما شكلت ما بين نحو 60 إلى 70 في المئة من الحالات الجديدة، كما أن الجائحة تنتشر في الجزء الشمالي من البلاد".