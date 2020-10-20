بايدن يغيب لليوم الثاني عن الظهور

وكان نائب الرئيس السابق قد أمضى يوم السبت في منزله، غداة اجتماع في ميشيغين. في المقابل، قال ترمبعاماً إنه "محصن" من فيروس كورونا، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إصابته ودخوله المستشفى.
ويعقد لقاءات يومية حول حملته في الولايات التي ستقرر مصير الانتخابات، وواصل جولاته بولاية بنسلفانيا. ويلتقي الخصمان الخميس في ناشفيل بولاية تينيسي في مناظرة أخيرة.
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