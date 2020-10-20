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بايدن يغيب لليوم الثاني عن الظهور

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لم يدرج المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن على جدول أعماله حضور أي مناسبة عامة لليوم الثاني على التوالي، في تناقض صارخ مع منافسه دونالد ترمب، الذي يواصل عقد التجمعات قبل أسبوعين من الاستحقاق الرئاسي الأميركي. وأعلن فريق حملة بايدن أنه في إجازة لبقية اليوم، ويشكك خصوم بايدن الذي يبلغ 77 عاماً، على الدوام بصحته الجسدية والعقلية.

وكان نائب الرئيس السابق قد أمضى يوم السبت في منزله، غداة اجتماع في ميشيغين. في المقابل، قال ترمبعاماً إنه "محصن" من فيروس ، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إصابته ودخوله المستشفى.

ويعقد لقاءات يومية حول حملته في الولايات التي ستقرر مصير الانتخابات، وواصل جولاته بولاية بنسلفانيا. ويلتقي الخصمان الخميس في ناشفيل بولاية تينيسي في مناظرة أخيرة.


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