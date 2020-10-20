مصر ترحب برفع السودان من قائمة الإرهاب

رحبت مصربالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين السودان والولايات المتحدة الأميركية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، معربة في بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية اليوم عن خالص تهنئتها للشعب السوداني والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، وقالت إنها "تتطلع إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق".

وأكدت مصر ثقتها في أن تشكل هذه الخطوة "بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية".