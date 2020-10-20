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روسيا تستعد لتجميد عدد من الرؤوس النووية

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أعلنت روسيا استعدادها لـ"تجميد" مشترك مع الولايات المتحدة لعدد رؤوسهما النووية من أجل تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية التي تقترب من انتهاء مفعولها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته: "لم نتلقَ أي رد رسمي من قبل الولايات المتحدة على المذكرة التي أصدرناها يوم 16 أكتوبر من العام الحالي وتمت فيها صياغة مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مدة عام واحد".

وأوضحت الوزارة أن "روسيا تقترح تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية عاماً واحداً، وهي مستعدة لتحمل التزام سياسي مشترك مع الولايات المتحدة بتجميد عدد الرؤوس النووية التي يملكها الطرفان خلال هذه المدة". وأضافت الخارجية الروسية: "يمكن أن يتم تطبيق موقفنا حصراً مع فهم أن تجميد الرؤوس النووية لن يصحبه أي طلب إضافي آخر من الولايات المتحدة".


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