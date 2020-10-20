اعتراض 60 مهاجرا في فرنسا

أعلنت قوات الدرك الفرنسي اعتراض نحو 60 مهاجراً على شاطئ في منطقة بوتي كو قرب دييب في شمال فرنسا، فيما كانوا يستعدون للإبحار نحو إنكلترا على متن قوارب مطاط. وقالت إن المجموعة كانت مؤلفة من 15 امرأة و22 رجلاً و21 قاصراً بينهم رضيعان، مضيفةً أن "الطقس لم يكن جيداً، كان ذلك ليكون شديد الخطورة". وأوقف رجل يشتبه بأنه المهرب ووضع قيد الحجز الاحتياطي الأحد، لكن أطلق سراحه دون توجيه تهمة، كما أعلن مدعي عام الجمهورية في دييب إتيان تييفري. وفتحت النيابة العامة تحقيقاً بقضايا مساعدة في دخول غير قانوني وتنقل وإقامة غير قانونية لأجانب في فرنسا، وفق تييفري.



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