ابنة صائب عريقات: والدي يستجيب لعلاج الرئتين والحفاظ على وظائفهما 

قالت سلام عريقات، ابنة القيادي الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن العائلة تلقت الثلاثاء تطمينات من الأطباء، موضحة أن والدها متجاوب مع جهاز لمساعدة الرئتين.



وأضافت ابنة صائب عريقات (65 عاما) في حديثها لتلفزيون فلسطين (رسمي) "حتى الآن أبي متجاوب مع جهاز الإكمو ECMO (لمساعدة الرئتين)، والأطباء يطمئنوننا، إن شاء الله يتحسن وضعه الأربعاء".



وقالت إن والدها "لا زال يرقد في العناية المكثفة لوحدة كورونا في المستشفى، وأنه موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، ووضعه مستقر".



والإثنين، ذكر مستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس الغربية، أن عريقات في حالة حرجة.



وكان المسؤول الفلسطيني نُقل إلى المستشفى الأحد الماضي، بعدما تدهورت حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.



وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى "إنوفا فيرفاكس" الأمريكي.



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وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت منظمة التحرير، إصابة عريقات بفيروس كورونا.



وفي اليوم التالي، قال عريقات إنه يعاني "أعراضا صعبة" لإصابته بالفيروس، مؤكدا أن "الأمور تحت السيطرة".



ويعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل ياسر عرفات.

المصدر: الأناضول