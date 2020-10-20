واشنطن تشيد بالحوار الاستراتيجي مع الإمارات… صانعة السلام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 7 ثواني

أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، الثلاثاء، بالحوار الاستراتيجي مع الإمارات، مؤكده أنه أمر بالغ الأهمية.

واكدت أورتاجوس في حديث لفضائية “سكاي نيوز عربية”، إنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مكافحة الإرهاب بدون التعاون مع الإمارات.

وأضافت أن الإمارات رائدة في صنع السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان انطلق في وقت سابق الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، عن طريق اجتماع افتراضي.

وترأس الوفد الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، كما ترأس الوفد الأمريكي مايك بومبيو وزير الخارجية.

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وقال وزير الخارجية الأمريكية، خلال الحوار الاستراتيجي، “عملنا جنبًا إلى جنب مع الإمارات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط”

وأكد بومبيو، بحث القضايا الإقليمية المشتركة مع الإمارات لتحقيق السلام في اليمن وليبيا، كما قدم الشكر للإمارات على دعمها لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام الإيراني.

من جانبه قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن الإمارات والولايات المتحدة مصممتان على العمل معًا وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين.

وطالب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال كلمته، بضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديدا أمام العالم.

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على ضرورة منع إيران من حيازة السلاح النووي وأن يتم تطبيق معايير مكافحة التطرف عليها.