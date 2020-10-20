ترحيب إماراتي باقتراب رفع السودان من قائمة “الإرهاب”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 10 دقائق

بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراب رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، رحبت الإمارات بالتفاهم بين السودان والولايات المتحدة، وذلك من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وعبرت الخارحية الاماراتية عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

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وأعربت الخارجية الإماراتية عن أملها في أن تنهي هذه الخطوة سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وترسخ السلام والأمن والاستقرار في ربوعه، بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة. وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

ومساء امس غرّد الرئيس الأميركي على حسابه عبر تويتر قائلا إن “حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم”.

من جهته، شكر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك الرئيس ترامب “على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلّف السودان وأضرّ به ضررا بالغا. إننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك”.